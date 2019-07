‘Herdenking Market Garden groter dan ooit’

Er zijn in september rond de herdenking van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden in het Rijk van Nijmegen meer activiteiten en evenementen dan ooit. Dat komt omdat de belangstelling voor wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd aldoor maar toeneemt.

„Bij de vijftigste herdenking dachten we dat het wel zou ophouden, maar niets is minder waar”, zei de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls donderdag in Nijmegen. Het is in september 75 jaar geleden dat de geallieerde opmars door West-Europa tot stilstand kwam in het Rijk van Nijmegen, omdat de Britten de Rijnbrug bij Arnhem niet konden veroveren. De Nijmeegse regio en de Betuwe werden frontgebied.

Bruls: „De meeste van de honderden gedenkstenen en monumenten in deze regio die herinneren aan september 1944, zijn pas na 2000 gerealiseerd. Dat zegt genoeg over de grote aandacht.”

De vijf gemeenten in de regio hebben een gezamenlijk hoofdprogramma gemaakt. Dat is gebeurd in overleg met de regio Arnhem, waar in dezelfde dagen de Slag om Arnhem wordt herdacht. Het is de bedoeling dat hoogtepunten elkaar niet overlappen. Over grote verkeersproblemen zoals bij eerdere jubileumherdenkingen rondom de Gelderse steden maken de organisaties zich nog geen zorgen, zeiden zij.

Een hoogtepunt moet de wandeling over de brug De Oversteek over de Waal worden. Die brug ligt op de plek waar de Amerikaans bevrijders in 1944 met canvasbootjes de rivier overstaken. Bij die operatie kwamen 48 mannen om het leven. Sinds 2014 lopen veteranen elke dag een Sunset March over de brug. Op 21 september worden duizenden deelnemers verwacht bij de wandeling, die wordt aangekleed met waterprojecties op de Waal, muziek en laserstralen. Jongeren dragen aan het hoofd van de stoet portretten van de 48 slachtoffers. De wandeling eindigt bij het monument voor de Waaloversteek.

Op zondag 22 september is de officiële herdenking. Op die dag arriveren honderden legervoertuigen, waaronder tanks, op de Waalkade in Nijmegen. Die colonne heeft dan al vanaf 12 september vanuit België via Brabant Hell’s Highway afgelegd. Hell’s Highway is de bijnaam voor de opmars van de geallieerden in 1944. Volgens de regioburgemeesters is een aantal hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd, maar pas in september zal blijken wie er precies komt.