Herdenking Indië: brandend vredesverlangen

‘Brandend verlangen’ is donderdag het thema van de nationale herdenking van alle slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Want terwijl op 15 augustus 1944 voor delen van Nederland de bevrijding voor de deur stond, was die in Nederlands-Indië nog ver weg. Het zou nog precies een jaar duren voordat het in het hele Koninkrijk der Nederlanden vrede was.

„De ellende nam 74 jaar geleden alleen maar toe, zowel binnen als buiten de kampen. Het verlangen naar vrede en veiligheid werd steeds vuriger”, aldus de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945. „Het was een eindeloze ellende. Die periode moet uitzichtloos zijn geweest”, zegt stichtingsvoorzitter Erry Stoové.

Bij het Indisch Monument in Den Haag hebben jongere generaties ditmaal een hoofdrol. Dichter en schrijver Ellen Deckwitz (37) spreekt over de rol die het kampverleden speelde in het leven van haar moeder en grootmoeder. De Haagse scholier Jésaja Gunawan (18) vertelt over zijn familiegeschiedenis.

Na de kransleggingen bij het monument is er een defilé en aansluitend een programma voor oud-Indische gasten. De NOS zendt de herdenking rechtstreeks uit op NPO 1 vanaf 12.15 uur.