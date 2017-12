Herdenking executie 31 man op Leusderheide

In Kamp Amersfoort worden vrijdag de 31 verzetsmensen herdacht die in de Tweede Wereldoorlog werden geëxecuteerd op de Leusderheide. Precies 75 jaar geleden -in 1942- werden de mannen, overwegend afkomstig uit Rotterdam en omgeving, door de Duitse bezetter gedood.

Kamp Amersfoort was een concentratiekamp op de grens van Leusden en Amersfoort waar tegenstanders van het naziregime, communisten en opgepakte onderduikers zijn vastgehouden. Veel van hen werden daarna naar vernietigingskampen in Duitsland en Polen gebracht.

Naast een kranslegging en een minuut stilte wordt vrijdag tijdens de herdenking uit afscheidsbrieven van de gefusilleerden voorgelezen. Voor de 75e herdenking speurde de organisatie enkele nabestaanden op. Zo bezoekt de 87-jarige Harry Rozendaal, die in Canada woont, voor het eerst de plek waar zijn vader in de maanden voor de executie gevangen zat. Ook nabestaanden van vijftien andere slachtoffers wonen de plechtigheid voor het eerst bij.

Tien leden van de toenmalige Communistische Partij Nederland (CPN) werden in 1942 op de Leusderheide ter dood gebracht voor het maken, drukken en verspreiden van verzetskrant De Waarheid. Dertien waren lid van de Leeuwengarde en werden geëxecuteerd wegens sabotage, spionage en verboden wapenbezit.