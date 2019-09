Herdenking bij Indië Monument in Roermond

Voor de 32e keer worden bij het Nationaal Indië Monument in Roermond de omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea herdacht. Dat gebeurt met toespraken van onder meer Defensieminister Ank Bijleveld, met een kranslegging en een minuut stilte. Ook vliegen vier F-16-straaljagers over.

Tijdens de herdenking worden onder andere de Nederlandse militairen herdacht die in de periode 1945-1962 het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Vertegenwoordigers van veteranenorganisaties, overheden, burgerlijke en militaire autoriteiten leggen kransen. Basisschoolleerlingen helpen daarbij. Na een minuut stilte vliegt een formatie van vier F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht over in de zogenoemde ‘missing man formation’.

De Militaire Kapel Johan Friso en het Reuvers mannenkoor zorgen voor de muzikale omlijsting. De erewachten worden gevormd door de Koninklijke Marechaussee, het Regiment van Heutsz en veteranen van het Regiment Bevoorrading en Transport.