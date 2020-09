Herdenking bevrijding Grave wegens corona afgeblazen

De jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Grave gaat dit jaar in verband met de coronacrisis niet door. Grave werd op 17 september 1944 bij de Operatie Market Garden bevrijd door de 82e Amerikaanse Airborne Divisie, die met succes de strategisch belangrijke brug over de Maas wist te veroveren. Hoewel de operatie rond Arnhem mislukte, bleef Grave in geallieerde handen.

De ruimte bij de John S. Thompsonbrug waar de bevrijding jaarlijks herdacht wordt, is volgens burgemeester Lex Roolvink te klein om aan 1,5 metermaatregel te kunnen voldoen. Om de gevallen bevrijders te eren zal Roolvink, omringd door zijn echtgenote en een klein gezelschap, eerder die dag een krans leggen bij het bevrijdingsmonument.

De 82e Amerikaanse Airborne Divisie wist de strategisch belangrijke brug bij Grave onder leiding van luitenant John S. Thompson met geringe verliezen te veroveren. Op 17 september 1944 werd ook Grave door hen bevrijd.

In 2004 kreeg de brug als eerbetoon de naam van luitenant John S. Thompson. Het Airborne-monument bij de brug herinnert aan die tijd.