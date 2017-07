Herdenking afschaffing slavernij in Amsterdam

Bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark wordt zaterdagmiddag de afschaffing van de slavernij herdacht. Het is dit jaar 154 jaar geleden dat de Nederlandse regering een einde maakte aan de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.

Tijdens de bijeenkomst spreken onder anderen minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) en de Amsterdamse loco-burgemeester Simone Kukenheim. Ook is er muziek van zangeres Sabrina Starke en vindt er een minuut stilte plaats. Na de bijeenkomst, die rechtstreeks bij de NOS is te zien, worden kransen gelegd en is er een defilé langs het monument.

Na afloop van de herdenking vindt in het park het Keti Koti Festival plaats, de viering van de afschaffing van de slavernij.