Herdenking 65 jaar watersnoodramp

De 1836 mensen die in 1953 tijdens de watersnoodramp het leven lieten, worden donderdagmorgen herdacht. Bij het Watersnoodmonument in Ouwerkerk wordt stilgestaan bij de slachtoffers en worden onder meer kransen en 1836 witte bloemen gelegd.

Na de herdenkingsceremonie vindt er een symposium plaats waar hulpverleners die de ramp hebben meegemaakt hun verhaal doen.

De storm, het water en de slachtoffers

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de ramp zich voltrok in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Door een combinatie van hevige storm en springtij, braken de dijken in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 door en kwamen hele dorpen onder water te staan. Naast mensen zijn ook tienduizenden dieren verdronken en verloren zo’n 100.000 mensen hun huis en bezittingen.

Prinses Margriet is als erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis bij de herdenking aanwezig, die live wordt uitgezonden op NPO 1 (10.30 - 12.00 uur).

Het Rode Kruis ving tijdens de ramp slachtoffers op, verzorgde eten en drinken, verstrekte kleding, bedden, dekens, handdoeken en medicijnen en richtte noodhospitalen in.

Bekijk hier ons dossier over de watersnoodramp.