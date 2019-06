Herbegrafenis skeletten Meerkerk

In Meerkerk heeft dinsdag de herbegrafenis plaats van skeletten die gevonden zijn bij de bouwactiviteiten van de hervormde kerk. In 2017 startte de uitbreiding van de kerk in de Alblasserwaard. De bouw werd vorig jaar stilgelegd toen bij het uitgraven van de grond meer dan honderd skeletten gevonden werden. In overleg met een archeologisch onderzoeksbureau werd besloten de botresten tijdelijk op een andere locatie op te slaan. Ze zijn inmiddels herbegraven in ruimtes onder de nieuw te bouwen kerkzaal. De nog in grote mate intacte skeletten werden meegenomen door het bureau voor nader wetenschappelijk onderzoek. Deze zijn nu weer teruggebracht naar Meerkerk.

Voorafgaand aan de herbegrafenis vindt er een bijeenkomst plaats in de kerk waar ds. C. Mijderwerk het woord voert.