Hennis weg om dodelijk mortierongeval Mali

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert neemt ontslag als minister van Defensie. Dat maakte ze dinsdag bekend tijdens een Kamerdebat over het mortierongeval in Mali dat aan twee militairen het leven kostte en waarbij een derde zwaargewond raakte.

„Ik ben politiek verantwoordelijk. Ik neem die verantwoordelijkheid ten volle”, zei Hennis. „Het stopt hier vandaag. Ik stop als minister van Defensie”. Ze liet weten dat tekorten bij Defensie nooit een excuus kunnen zijn. Hennis maakte bekend dat ook generaal Tom Middendorp opstapt. Hij is de hoogste militair van Defensie.

Hennis zei dat op meerdere momenten „menselijk handelen en niet-handelen tezamen de context hebben gevormd voor de tragische gebeurtenissen, waarbij twee van onze militairen zijn omgekomen en een derde militair zwaargewond is geraakt. Dit is onverteerbaar.”

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is Defensie in de zaak „ernstig tekortgeschoten”. De Tweede Kamer kende in het debat over de fouten weinig mededogen met de bewindsvrouw. Zelfs haar eigen VVD spaarde haar niet. Kamerlid Han ten Broeke sprak van een „aaneenschakeling van vermijdbare fouten”.

PVV en Forum van Democratie hadden al aangekondigd met moties van wantrouwen te komen. Hennis verdedigde zich fel voordat zij uiteindelijk haar ontslag aankondigde.