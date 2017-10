Hennis: was al duidelijk dat het voorbij was

Het was voor Jeanine Hennis vorige week donderdag al duidelijk dat het debat over het fatale mortierongeluk in Mali haar laatste zou zijn. Dat zei de minister van Defensie meteen na afloop van het debat. Daarin maakte zij niet alleen haar eigen aftreden bekend maar ook het opstappen van de hoogste militair van Defensie, generaal Tom Middendorp.

„Helaas heb ik door mijn eigen uitspraken veel te veel aandacht getrokken als het gaat om mijn positie”, aldus Hennis. Ze kreeg vorige week veel kritiek op haar uitspraak dat ze niet wilde „aftreden, maar optreden”.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde donderdag een vernietigend rapport over het ongeluk.