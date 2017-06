Hennis: plan voor veteranenspelen sympathiek

Minister Jeanine Hennis van Defensie vindt het plan van de Tweede Kamer om het veteranentoernooi Invictus Games naar Nederland te halen „zeer sympathiek”. Ze wil „het gesprek aangaan over hoe we dat mogelijk kunnen maken”.

Wel waarschuwde Hennis de Kamer maandag dat die de harde werkelijkheid bij de armlastige krijgsmacht niet uit het oog moet verliezen. „Ik denk graag in uitdagingen, maar op dit moment is alles voor Defensie een uitdaging. Ze wijst erop dat de gaten bij het leger pas over vier jaar zo zijn gedicht dat het weer helemaal inzetbaar is. Initiatiefnemer Hanke Bruins Slot (CDA) liet daarom het plan varen de Invictus Games al in 2020 in Nederland uit te nodigen.

Hennis vindt dat Defensie de veteranenspelen hoe dan ook ,,niet in zijn uppie” moet organiseren. Ze betrekt liefst het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld erbij.