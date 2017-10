Jeanine Hennis-Plasschaert is niet beschikbaar voor het nieuwe kabinet. De VVD-politica die begin deze maand aftrad als minister van Defensie, neemt plaats in de Tweede Kamer, zo maakte ze zaterdag via Twitter bekend.

„Om een eind te maken aan alle speculaties: ik heb besloten om terug te keren in de Tweede Kamer en ben dus niet beschikbaar voor Rutte III”, aldus Hennis.

