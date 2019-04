Henneptelers moeten bijna 17 miljoen betalen

De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat drie henneptelers en -handelaren 16,7 miljoen euro moeten terugbetalen aan de Staat. Het gaat om de winsten die zij met hun illegale business hebben geboekt. De bende was over een periode van zo’n tien jaar betrokken bij zeker veertien kwekerijen. Vanuit een growshop verhandelden de mannen hennep en hennepstekken. Eind vorig jaar legde de rechtbank al celstraffen van vijf en zes jaar cel op.

De veroordeelden zijn twee mannen uit Arnhem van 53 en 42 jaar oud en een 49-jarige man uit Spanje. Volgens de rechtbank hebben zij gedrieën de spil van de bende gevormd. In het onderzoek had justitie in totaal 22 verdachten op de korrel. Bij een aantal verdachten zijn vuurwapens aangetroffen

De rechtbank veroordeelde een 60-jarige man uit Duiven tot betaling van ruim 205.000 euro. Hij fungeerde als technicus voor de hennepbende.