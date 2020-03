Hennepkwekerijen tapten voor 60 miljoen euro stroom af

Zo’n 2300 illegale hennepkwekerijen, die in 2019 werden ontmanteld, hebben voor in totaal 60 miljoen euro aan elektriciteit afgetapt. Dat meldt Netbeheer Nederland. Door het illegaal aftappen van stroom liep de overheid bovendien 135 miljoen aan belastinginkomsten mis.

„Energiediefstal brengt niet alleen hoge maatschappelijke kosten met zich mee, maar zorgt ook voor brandgevaarlijke situaties. Dat is zorgelijk, vooral omdat illegale kwekerijen steeds vaker in woonwijken worden aangetroffen. Ze worden vaak illegaal en ondeskundig aangesloten op het energienet”, aldus de brancheorganisatie. Die denkt dat er in Nederland zo’n 30.000 hennepkwekerijen zijn. Jaarlijks stelen die meer elektriciteit dan alle huishoudens in een stad als Rotterdam in een jaar verbruiken, bijna 1 miljard kWh (Kilowattuur).

Samen met politie, Openbaar Ministerie en overheden sporen de netbeheerders de kwekerijen op.