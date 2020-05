Hennepkwekerij ontdekt dankzij inbraakpoging

Dankzij een inbraakpoging heeft de politie zondagmiddag in Roosendaal een reeds geoogste hennepkwekerij ontdekt. Een 20-jarige man uit Amsterdam en een 32-jarige Utrechter zijn aangehouden voor poging tot inbraak in de woning aan de Jan Vermeerlaan. De politie is nog op zoek naar de bewoner van het pand.

De politie werd rond het middaguur gewaarschuwd dat twee mannen mogelijk probeerden in te breken in de woning. Ter plaatse bleek dat inderdaad was geprobeerd de entree van het huis te forceren. In de omgeving werden twee mannen die voldeden aan het signalement van de mogelijke inbrekers gevonden. Tijdens het fouilleren bleken ze gereedschap bij zich te hebben dat vaak door inbrekers wordt gebruikt. Het tweetal is naar het cellencomplex gebracht.

Een reparateur werd opgetrommeld om de schade bij de deur te herstellen. Tijdens die werkzaamheden viel de deur volgens de politie open en keken agenten opeens naar een reeds geoogste hennepkwekerij. De woning stond vol met bakken gevuld met potgrond. De politie denkt dat het ging om meer dan tweehonderd hennepplanten. De bewoner was niet aanwezig. De politie roept hem op zich te melden.