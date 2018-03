Hennepkwekerij in Rotterdam opgerold

De politie in Rotterdam heeft zaterdagochtend een professionele hennepkwekerij opgerold in een pand aan de Dotterbloem. Daarbij werden veertien wietknippers aangehouden en werd bijna 123 kilo henneptoppen in beslag genomen.

De politie begon een onderzoek naar de kwekerij nadat er meldingen waren binnenkomen van een sterke wietlucht. Eenmaal in het pand arresteerde de politie tien Bulgaarse vrouwen in de leeftijd van 24 tot 60 jaar. Nog eens vier mannen, twee uit Den Haag, een Bulgaar en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten vast. Zij hebben de leeftijd van 17 tot 49 jaar.

In de professioneel opgezette kwekerij stonden 412 planten, 122,8 kilo henneptoppen stonden klaar om verkocht te worden. De kwekerij is ontmanteld, de drugs en spullen uit het pand worden vernietigd.