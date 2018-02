In de kelder van een praktijk voor tandprotheses in Best is donderdag een professionele hennepkwekerij gevonden. De politie vond in de kelder van het bedrijfspand vier kweekruimten met in totaal ongeveer vijfhonderd oogstrijpe hennepplanten plus ventilatoren, groeilampen en afzuiging. De eigenaar van de praktijk is opgepakt.

Volgens de politie huurde de 37-jarige verdachte uit Best het pand.