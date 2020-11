Hennepknipperij in Roosendaal, zeven aanhoudingen

In een bedrijfspand aan de Gastelseweg in het Brabantse Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur een hennepknipperij ontdekt. Zeven verdachten, drie vrouwen en vier mannen, die aanwezig waren in het gebouw zijn aangehouden. Er is ruim vijftien kilo hennep in beslag genomen.

Surveillerende agenten roken bij het pand een sterke wietlucht en gingen samen met opgetrommelde collega’s een kijkje nemen en troffen de knipperij aan.

De drie vrouwen zijn 24, 37 en 42 jaar oud en komen uit Bergen op Zoom. De mannen zijn 27, 33, 41 en 41 jaar en wonen respectievelijk in Roosendaal, Hoeven en de Belgische plaatsen Mechelen en Antwerpen.