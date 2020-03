Henk van Essen volgt Erik Akerboom op als korpschef van de politie, zo is vrijdag bekend geworden. De ministerraad heeft ingestemd met zijn benoeming. Van Essen was al plaatsvervangend korpschef.

Van Essen wordt per 1 mei de derde korpschef van de Nationale Politie. Sinds 2013 was hij al lid van de korpsleiding en daarvoor was hij korpschef van de eenheid Haaglanden.

Akerboom is per 1 mei de nieuwe directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).