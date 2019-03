Henk Otten (FVD): fouten Rutte herstellen

Henk Otten, de lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen van Forum voor Democratie, beloofde woensdag op de verkiezingsbijeenkomst in Zeist dat FVD („een jonge, serieuze partij met solide mensen”) verandering gaat brengen in Nederland. „De stem van de kiezer zal nog duidelijker en harder te horen zijn in Den Haag. Dat kan ik u verzekeren.”

Hij zei bereid te zijn verantwoordelijkheid te nemen. „Er gaan nu echt zaken veranderen.” Hij noemde onderwerpen als immigratie en integratie. Ook de koopkracht van de werkenden en gepensioneerden moet drastisch omhoog, stel hij. „De fouten van Rutte moeten worden hersteld. U gaat heel veel van ons horen. Wij zijn er klaar voor.”

De mensen in de zaal klapten en scandeerde zijn naam: „Henkie, Henkie, Henkie.”