Henk Kuipers overgeplaatst naar EBI in Vught

Oud-No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) is per direct overgeplaatst van de gevangenis in Leeuwarden naar de zwaarbeveiligde EBI in Vught. Dat bevestigt zijn advocaat Roy van der Wal na berichtgeving door Crimesite. Kuipers is overgeplaatst naar de extra beveiligde inrichting na een anonieme tip dat er uitbraakplannen zouden zijn. Zijn advocaat noemt de overplaatsing „absurd”. Hij heeft bezwaar ingediend en overweegt een kort geding om de overplaatsing terug te draaien.

De tip kwam vrijdag binnen bij Meld Misdaad Anoniem. Kuipers is direct dezelfde dag overgeplaatst. Hij zit de komende twee weken in beperking, dus hij mag alleen maar contact hebben met zijn advocaat. Van der Wal heeft het over „treiteren”. „Een andere uitleg heb ik er niet voor.” Volgens hem is er geen enkele sprake van een uitbraakpoging. „Kuipers is een modelgevangene.”

De man uit Emmen zit sinds december vast op verdenking van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie. Op 17 september wordt hij opnieuw in de rechtbank in Groningen verwacht, het gaat dan wederom om een niet-inhoudelijke zitting. Wanneer de zaak wel inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk.

Begin juli legde Kuipers zijn functie als ‘World Captain’ neer en is hij geen lid meer van de motorclub.