Henk Jan Meijer waarnemend burgemeester Enschede

Henk Jan Meijer (69) is aangesteld als waarnemend burgemeester van Enschede. Hij neemt de komende maanden de taken waar van Onno van Veldhuizen, die herstellende is van corona.

Van Veldhuizen belandde eind oktober met hoge koorts en longontsteking in het ziekenhuis en werkt nu thuis aan zijn herstel. „Omdat de duur van het herstel van een zware corona-aandoening ongewis is, maar zeker enkele maanden kan beslaan, vind ik het van belang dat Enschede in de huidige coronacrisis, die heel veel vraagt van het openbaar bestuur, kan terugvallen op een tijdelijke burgemeester”, aldus Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel. Heidema maakte de aanstelling van Meijer (oud-burgemeester van Zwolle) woensdag bekend.

Meijer gaat donderdag aan de slag totdat Van Veldhuizen volledig is hersteld en weer kan beginnen.