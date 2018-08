Henk Bres ziet af van raadszetel Den Haag

Henk Bres komt niet in de gemeenteraad van Den Haag. De bekende Hagenees heeft afgezien van een raadszetel voor de PVV, als opvolger van de overleden Willie Dille. Het nieuwe raadslid is Sebastian Kruis. Hij is woordvoerder van partijleider Geert Wilders en blijft dat ook doen naast zijn raadslidmaatschap.

Bres kreeg landelijke bekendheid door zijn deelname aan tv-programma's. Het is de tweede keer dat hij afziet van een raadszetel. Dat deed hij na de gemeenteraadsverkiezingen in maart ook. Bres was toen lijstduwer van de PVV en werd met voorkeursstemmen gekozen. Uiteindelijk besloot hij fractievertegenwoordiger te worden en ging de raadszetel naar Dille. ,,Mijn vrouw Corretje en ik hebben het er wel over gehad tijdens onze vakantie in Oostenrijk. Maar ik wil liever de mensen op straat helpen en niet urenlang vergaderen'', liet hij maandag weten via de PVV.

Willie Dille (53) maakte begin augustus een einde aan haar leven. Kort voor haar dood had ze een filmpje op Facebook gezet, waarin ze zei dat ze was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groepje moslims. Ze zei dat collega-raadslid Arnoud van Doorn, een ex-PVV'er die zich tot de islam heeft bekeerd, erachter zou zitten. Dille zat van 2010 tot 2012 in de Tweede Kamer.