Henk Bres niet in raad, wel vertegenwoordiger

PVV-lijstduwer Henk Bres gaat ondanks voldoende voorkeurstemmen toch niet de gemeenteraad van Den Haag in. Hij ziet van zijn plek af, omdat de fractie maar twee zetels heeft gehaald en hij samen met fractieleider Karen Gerbrands de kar moest gaan trekken. Hij laat zaken waar hij niets van af weet, liever over aan haar en aan de nummer twee op de lijst, Willie Dille.

Dat heeft Bres maandag besloten na overleg met Gebrands, zo meldt de PVV. Bres zelf is onbereikbaar voor commentaar. Bres wordt fractievertegenwoordiger. Dat is iemand die de raadsleden ondersteunt en ook op de kieslijst heeft gestaan. Net als raadsleden moeten vertegenwoordigers een eed of belofte afleggen voor hun benoeming. Ze kunnen niet het woord voeren tijdens een raadsdebat, maar wel spreken tijdens bijeenkomsten waar besluiten worden voorbereid. Bres zal daar zijn eigen onderwerpen inbrengen.

De ras-Hagenees die door televisieprogramma’s landelijke bekendheid kreeg, stond als lijstduwer op de PVV-lijst en kon met ruim 1800 voorkeursstemmen in de raad komen. Vrijdag zei hij nog dat hij dat wilde.