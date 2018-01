Henk Bres lijstduwer PVV in Den Haag

‘Ras-Hagenees’ Henk Bres wordt lijstduwer voor de PVV in Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. PVV-voorman Geert Wilders meldt dat via Twitter.

„Hagenees en PVV-er in hart en nieren”, aldus Wilders. Hij schrijft ook dat Bres zijn stem heeft. De kersverse lijstduwer bedankt op zijn beurt Wilders via Twitter met een groen en geel hartje, de stadskleuren. Bres is met name bekend om zijn tv-optredens bij onder meer Het Lagerhuis, Waku Waku en Big Brother Vips. Hij werkt ook bij de lokale radiozender in de hofstad.

Oppositiepartij PVV heeft momenteel vijf zetels in de Haagse gemeenteraad.

Het Haagse affiche kent meer bekende namen. Darter Raymond van Barneveld staat op de kandidatenlijst van de Groep De Mos, een lokale partij van ex-PVV-Kamerlid Richard de Mos en het CDA heeft oud-voetballer Lex Schoenmaker en olympisch snowboarder Dimi de Jong op de lijst staan.