Hendrik Groen gaat verder over de wereld

De Amerikaanse uitgeverij Grand Central heeft de vertaalrechten verworven van Hendrik Groens Een kleine verrassing, zijn vierde boek, dat dit jaar verscheen. Dat meldt uitgever Meulenhoff. Ook het Duitse Piper Verlag heeft die rechten pas gekocht.

Met de Amerikaanse deal is er nu 66 keer een boek van Groen aan het buitenland verkocht. Ze werden in totaal in 37 verschillende talen vertaald, aldus de uitgeverij op de dag dat Het geheime dagboek van Hendrik Groen op televisie wordt vervolgd, met Kees Hulst in de hoofdrol.

In onder meer Duitsland, Italië, Polen, Japan, Estland en natuurlijk Nederland zelf haalde Pogingen iets van het leven te maken, Groens eerste (dag)boek, de bestsellerlijst. Hendrik Groen publiceerde het in 2014.