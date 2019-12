Hemwegcentrale blaast laatste rookpluim uit

De Hemwegcentrale in Amsterdam is definitief gestopt met het opwekken van energie door steenkool. Zaterdag werden de laatste kolen opgestookt, waarna de laatste kolenresten zijn verwijderd. De schoorsteen van de energiecentrale is maandag aan het eind van de ochtend uitgezet.

De kolencentrale is vervroegd dichtgegaan, omdat het kabinet eerder dit jaar had besloten de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) sneller terug te dringen. Jaarlijks stootte de energiecentrale 3,3 megaton C02 uit. Aanvankelijk zou de Hemwegcentrale eind 2024 de deuren sluiten. Eigenaar Vattenfal krijgt 52 miljoen euro compensatie van het kabinet.

Nederland moet extra maatregelen nemen om te voldoen aan de eis om de CO2-uitstoot volgend jaar te verminderen met een kwart in vergelijking met de uitstoot in 1990. De milieuorganisatie Urgenda heeft de afgelopen jaren met succes geprocedeerd om het kabinet te laten opschieten met de vermindering. Vorige week gaf ook de Hoge Raad Urgenda gelijk.

De centrale aan de Hemweg wordt afgebroken. Dat zal een aantal jaar gaan duren, zei een woordvoerster. Daarna wordt het terrein een plek voor productie, doorvoer en tijdelijke opslag van fossielvrije elektriciteit en warmte. Het gaat om alternatieve brandstoffen als groene waterstof en synthetische kerosine.