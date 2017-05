In Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland heeft het verkeer last van mistbanken, aldus de VerkeersInformatieDienst (VID). Omdat het Hemelvaartsdag is, staan er geen files. Wel is de rechtertunnelbuis van de Coentunnel door een technische storing afgesloten.

Later op de dag verdwijnen de mistbanken en wordt het zonnig en warm.