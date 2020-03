HEMA past openingstijden restaurants aan

HEMA heeft besloten de openingstijden van de restaurants vanaf zaterdag tijdelijk aan te passen, om zo grote drukte tijdens het ontbijt en in de namiddag te voorkomen. De nieuwe tijdelijke openingstijden zijn iedere dag van 10.00 uur in de ochtend tot 16.00 uur in de middag. Dit betekent dat het populaire ontbijt voorlopig niet gereserveerd kan worden. Dat geldt ook voor het 4-uurtje. Dat is een kopje koffie/thee met een gebakje. De capaciteit in grote restaurants wordt per direct teruggebracht naar 80 stoelen.

„De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat voorop. Juist omdat er in onze filialen veel kwetsbare ouderen komen, hebben wij besloten om de openingstijden van onze HEMA-restaurants tot 31 maart te wijzigen. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken”, aldus HEMA-topman Tjeerd Jegen.

Het warenhuis reageert hiermee op de oproep van het kabinet om het contact met kwetsbare personen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen te beperken.