HEMA haalt trui uit handel om runenteken

Winkelketen HEMA haalt een herentrui met een runenteken-motief uit de handel. Dat bevestigt een woordvoerder woensdag na berichtgeving door het AD. Tussen de runentekens is een zogeheten ‘odal rune’ te zien, een symbool dat vaak wordt gebruikt door extreem-rechtse groeperingen. HEMA laat weten dat er een kassablokkade is aangevraagd, waardoor het product niet meer kan worden verkocht. Ook wordt de trui uit de webwinkel gehaald.

„We willen zo snel mogelijk handelen”, zegt een woordvoerder. „Het heeft onze hoogste prioriteit.” HEMA laat duidelijk weten niet geassocieerd te willen worden met dergelijke symbolen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenden de nazi’s zich het runenschrift toe, ondanks dat het schrift al langer bestond. De nazi’s wilden zo de Germaanse superioriteit laten zien.

Het is nog onduidelijk of er klachten van consumenten zijn binnengekomen over de trui.