HEMA en Etos beginnen met verkoop mondkapjes op stations

Grote winkelketens als HEMA en Etos gaan op korte termijn mondmaskers verkopen op en bij stations. Albert Heijn kijkt nog naar mogelijkheden om mondkapjes aan te bieden aan klanten op relevante locaties zoals Schiphol en treinstations, aldus woordvoerders van de bedrijven.

„Het gaat niet om medische maskers maar om gewone exemplaren”, benadrukte de HEMA-woordvoerster. „De HEMA heeft de beschermingsmiddelen al in bezit, de inkoopafdeling liep vooruit.” Wanneer ze precies in de winkel komen, kon ze nog niet zeggen maar ze liggen er ruim voor 1 juni de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer van kracht wordt.

De Etos gaat in alle 550 winkels en online weer niet-medische neus-mond-kapjes verkopen. „We mikken op zaterdag aanstaande in de winkel. Er zal een maximering van drie pakjes zijn per klant zodat we zoveel mogelijk mensen beschikbaarheid geven”, aldus een woordvoerster.

De HEMA verwacht dat de vraag „extreem hoog” zal zijn. Hoeveel maskers de HEMA heeft ingekocht en bij wie, wilde ze uit concurrentieoverwegingen niet zeggen. Of er genoeg zijn is volgens de woordvoerster moeilijk te zeggen maar „gun elkaar een exemplaar”.

De NS kon als eigenaar van de stationskiosken nog niets zeggen over het verkopen van mondkapjes aan reizigers.