Helpdesk voor toeristen op vliegveld Sri Lanka

Op de luchthaven bij Colombo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een helpdesk ingericht. Daar kunnen Nederlanders terecht met vragen over hun terugreis naar Nederland vanuit Sri Lanka. Op de helpdesk is, op gezette tijden, iemand van de Nederlandse ambassade aanwezig.

Buitenlandse Zaken in Den Haag paste donderdag het reisadvies voor Sri Lanka aan en waarschuwde om alleen naar het land af te reizen als het noodzakelijk is. Het is er, na de recente bloedige aanslagen, nog steeds niet veilig. Donderdagavond besloten de reisorganisaties ’hun’ Nederlandse vakantiegangers terug te gaan halen. Ook individuele reizigers kunnen terug als ze dat willen.