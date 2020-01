‘Helpdesk van Windows’ richt steeds minder schade aan

Mensen trappen steeds minder in oplichters die vanuit het niets bellen en zeggen dat ze de helpdesk van Windows zijn. De schade door helpdeskfraude is in een paar jaar tijd gehalveerd, van 6 miljoen euro in 2017 naar 3 miljoen euro vorig jaar, zegt het Openbaar Ministerie.

De oplichters hebben wel een nieuwe manier gevonden om geld te verdienen. Ze bouwen goed nagemaakte websites die zogenaamd van een helpdesk zijn. Vervolgens zorgen de criminelen ervoor dat die sites hoog in de zoekresultaten bij Google komen. Zo hopen ze dat de aanstaande slachtoffers zelf contact met hen opnemen. Bovendien spreken de nephelpdeskmedewerkers beter Engels dan vroeger. Wanneer mensen in deze val lopen, zijn ze meestal veel geld kwijt.

Het is lastig om de oplichting te bestrijden, zegt het OM. De slachtoffers zitten vooral in Europa en de Verenigde Staten, de daders in India.