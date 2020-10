‘Help kankerpatiënten, houd je aan coronamaatregelen’

KWF Kankerbestrijding en de Taskforce Oncologie roepen iedereen in Nederland nadrukkelijk op zich aan de coronamaatregelen te houden. KWF en de taskforce, waarbij tal van organisaties zijn aangesloten die zich bezighouden met de zorg voor kankerpatiënten, zijn bezorgd dat de sterke toename van het aantal coronapatiënten gevolgen zal hebben voor de oncologische zorg.

„We zien dat het niet goed gaat, de druk op de zorg neemt alsmaar toe”, zegt directeur van KWF Johan van de Gronden. „Daarom vraag ik aan iedereen: wil je echt iets doen voor kankerpatiënten, houd je dan aan de coronamaatregelen.” Als het aantal besmettingen daalt, zal uiteindelijk ook het aantal opnames weer dalen, waardoor de reguliere zorg op peil kan blijven.

Ziekenhuizen zeggen steevast dat de spoedeisende en oncologische zorg gewoon doorgaat, terwijl planbare zorg wordt teruggeschroefd, maar de organisaties wijzen erop dat tijdens de „eerste golf” het aantal kankerdiagnoses is gedaald. De achterstand die toen ontstond, is volgens hen nog niet ingelopen. „Het is dus van het grootste belang dat de oncologische zorg ook in de komende maanden kan blijven doorgaan.”

Bevolkingsonderzoeken die kanker vroeg moeten opsporen, lopen momenteel wel door. „Ook blijft het van belang dat mensen op tijd naar de huisarts gaan, ook bij milde klachten. Hoe eerder kanker wordt opgespoord, hoe beter de vooruitzichten zijn”, benadrukken KWF en de Taskforce Oncologie. De organisaties noemen het verder belangrijk dat plannen worden gemaakt om de zorg voor kankerpatiënten „in elk mogelijk scenario te continueren”.