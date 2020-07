Help de Horeca goed voor 3,7 miljoen euro

Het initiatief om horecaondernemers met de aankoop van tegoedbonnen mede door de crisis te helpen heeft in totaal al 3,7 miljoen euro opgeleverd. Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat het in totaal om 80.000 waardebonnen die zijn aangeschaft. Die kunnen met de heropening van de horeca nu worden verzilverd.

Aan het initiatief Help de Horeca deden zo’n 8000 horecazaken mee. Op het moment dat zij hun deuren noodgedwongen gesloten moesten houden, waren ze door de actie verzekerd van toch nog wat inkomsten. Verder stond het bedrijven vrij om bijvoorbeeld eten te bezorgen.

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht, benadrukt KHN. De gevolgen van het coronavirus op de sector zijn enorm en veel ondernemers staan voor lastige keuzes als het gaat om ontslagen of faillissementen