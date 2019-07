Helmond ontslaat opnieuw stadswacht

De gemeente Helmond heeft voor de vijfde keer sinds mei een stadswacht ontslagen. Dit keer wegens fout parkeren, zo bevestigde een woordvoerster van de gemeente donderdag berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.

De vrouw was al 22 jaar in dienst, maar parkeerde haar auto geregeld op een plek waar dat niet mocht. De vrouw heeft volgens de krant een advocaat in de arm genomen.

Eerder dit jaar ontsloeg de gemeente drie stadswachten omdat die porno zouden hebben verstuurd naar collega’s. Een vierde stadswacht werd ontslagen omdat deze onder werktijd een fiets zou hebben gestolen.