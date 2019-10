Helmond meldt oplossing voor PFAS-problemen

De gemeente Helmond heeft naar eigen zeggen als een van de eerste gemeenten van Nederland werkbare regels opgesteld voor het verplaatsen van grond met PFAS. Over die chemische stoffen is veel te doen. Ze zitten vrijwel overal in lage concentraties in de grond. Volgens Helmond worden dankzij de nieuwe gemeentelijke regels „de belemmeringen op het verplaatsen van PFAS-houdende grond grotendeels opgeheven en kunnen projecten doorgang vinden”.

Problematisch uitpakkende regels voor het verplaatsen van grond waar PFAS in zitten, zijn een van de hoofdredenen voor het grote ondernemersprotest van woensdag op het Malieveld in Den Haag. Ondernemers zeggen dat het land door de strenge regels „op slot zit”.

Het gemeentebestuur van Helmond heeft nu bepaald dat grond die in Helmond is afgegraven overal in de gemeente mag worden hergebruikt. Grond van buiten de Brabantse gemeente is alleen welkom als die dezelfde of een lagere concentratie PFAS bevat dan gemiddeld in Helmond.

De gemeentelijke normen zijn gebaseerd op metingen. Helmond weet door eigen onderzoek welke PFAS-waarden nu al in de bodem zitten.

In hoge concentraties zijn stoffen die onder de noemer PFAS vallen schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Over het algemeen zijn de concentraties in de bodem zeer laag.