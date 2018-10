Helmen en geweren bij demonstratie speciale interventie-eenheden

Wie pakt een gevaarlijk persoon in een internationale trein op? Binnen Europa is Europol daar sinds 1992 verantwoordelijk voor. Dat is een samenwerking tussen politie-eenheden uit verschillende landen. Na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 is er nog een samenwerkingsverband, ATLAS, om bij terroristische incidenten elkaar operationele steun te verlenen. Sindskort werken ATLAS en Europol samen. Zo moet het makkelijker worden om gevaarlijke personen op te pakken.

Woensdagochtend was er een samenkomst bij het hoofdkantoor van Europol, in Den Haag, om de ondetekening van de overeenkomst te markeren. Daarbij werd een demonstratie gehouden. Die moest illustreren wat het samenwerkingsverband in de praktijk zou betekenen.

Klik op de foto om een fotoserie te openen.