Hells Angels lastig af te remmen

Valt na veertig jaar het doek voor de Hells Angels? Vanaf woensdag buigt de rechtbank in Utrecht zich over het verzoek van Justitie om de omstreden motorclub te verbieden. De praktijk leert dat de mannen op de Harley Davidsons zich niet gauw laten afremmen.

Een medewerker van Rijkswaterstaat doet in februari 2004 een lugubere vondst. In de Geleenbeek bij het Limburgse Echt ontdekt hij drie lichamen. Het zijn Hells Angels, lid van de Limburgse afdeling (chapter) Nomads. Ze zijn vermoedelijk vermoord in hun eigen clubhuis in Oirsbeek. Door andere chapterleden. Mogelijke aanleiding voor de moord is de diefstal van 300 kilo harddrugs. Een dozijn Hells Angels staat terecht voor betrokkenheid bij de drievoudige liquidatie. Na een aanvankelijke veroordeling door de rechtbank, spreekt het hof de motormannen in 2007 wegens gebrek aan bewijs vrij.

Zware misdaad

Ander voorbeeld. In de nachtelijke uren van 20 februari 2000 worden in een seksclub in Haarlem vier mannen doodgeschoten. Onder hen een lid en aspirant-lid van de Hells Angels. De vier zouden een conflict hebben gehad met de clubbaas. Een van de schutters vertelt later bij de rechtbank hoe hij zich bedreigd voelde: „De dood stond me in de ogen. En ik laat me niet slachten door Hells Angels. Dus ik deed boem, boem, boem.”

Hells Angels laten zich keer op keer in met misdaad. Zoals afpersing, geweldpleging en drugshandel. De Hells Angels vormen één van de zogeheten outlaw motorcycle gangs, dus bendes die zich boven de wet plaatsen. Meer dan 80 procent van de outlawbikers –dus leden van clubs zoals Hells Angels– heeft een strafblad, meldt een politiestudie uit 2014.

De Hells Angels gelden als eerste omstreden motorclub in Nederland. Ze zijn met subsidies van de gemeente Amsterdam in de jaren zeventig van de vorige eeuw in het zadel geholpen. Clubleden zijn te herkennen aan hun Harley Davidson en aan hun kledij met clubkleuren en opschriften. Zo staan de letters AFFA voor Angels Forever en Forever Angels. Onder meer Holleeder kwam over de vloer bij de Hells Angels.

Ontwrichting

Al jaren proberen Justitie en gemeenten de opmars van criminele motorbendes te stuiten. Het is juridisch een hele toer om een vereniging zoals de Hells Angels te laten ontbinden. Artikel 8 van de Grondwet erkent immers het recht tot vereniging. Alleen als ernstige (dreigende) ontwrichting van de openbare orde en veiligheid aan de orde is, kan de rechter een vereniging in de ban doen. Zo verbood de rechtbank in Assen in 2012 pedofielenvereniging Martijn. De Hoge Raad hield die beslissing vorig jaar in stand.

In die strijd tegen motorbendes lijkt het OM succes te boeken. Zo verbood de rechter vorig jaar Satudarah. Die van oorsprong Molukse motorclub groeide hard en stak de Hells Angels naar de kroon. Satudarah maakte zich schuldig, aldus het vonnis, aan een „stroom van strafbare gedragingen.” Voorbeeld: Op 4 oktober 2014 vindt op klaarlichte dag een geruchtmakende schietpartij plaats in een woonwijk te Eindhoven. De camerabeelden van het wildwesttafereel belanden op internet. In juli 2016 zijn twee Satudarah-leden veroordeeld voor betrokkenheid bij deze schietpartij. De oorzaak lag kennelijk in een conflict tussen Satudarah en motorclub No Surrender.

In het verleden probeert Justitie een de Hells Angels in Harlingen te verbieden. Maar die poging strandde in 2009 bij de Hoge Raad. Opvallend is ook de rechtszaak tegen Bandidos, een in Nederland relatief nieuwe motorbende. Het Arnhemse gerechtshof verbood in december vorig jaar weliswaar de landelijk vereniging, maar lokale chapters van Bandidos mogen wel blijven bestaan.

Averechts

Een verbod van een beruchte motorclub betekent allerminst dat de motormannen zich voortaan gedeisd houden. Reëler is het scenario dat clubleden ondergronds criminele activiteiten voortzetten. BN/DeStem meldde onlangs dat „de strenge aanpak van omstreden motorclubs vooralsnog een averechts lijkt effect te hebben.” Kleine, nieuwe motorclubs waarvan leden mogelijk betrokken zijn bij zware criminaliteit, schieten „als paddenstoelen uit de grond schieten.” Sinds 2017 zouden er in Noord-Brabant en Zeeland ongeveer vijftien motorbendes bij zijn gekomen.

Een beruchte nieuwkomer is Caloh Wagoh. Kopstuk Greg R. van die in 2016 opgerichte motorclub wordt verdacht van betrokkenheid van twee liquidaties. R. is een beruchte drugsbaron en vader van Jesse R.. Die huurmoordenaar is tot levenslang veroordeeld.