Hells Angels aangehouden in internationaal drugsonderzoek

De politie heeft maandag in een onderzoek naar internationale handel in amfetamine zeven arrestaties verricht. Onder de arrestanten bevinden zich een Hells Angel uit Harlingen en een clubgenoot uit Finland. Ook is een lid van motorclub Red Devils in Leeuwarden opgepakt.

De arrestaties volgden op de onderschepping van 100 kilo amfetamine bij de grens met Duitsland. De partij was onderweg naar Duitsland, zegt de politie. In Finland zouden de drugs een straatwaarde van 700.000 euro hebben.

Bij een paar aanhoudingen zette de politie een arrestatieteam in. Op verschillende plaatsen in Friesland, waaronder Harlingen en Leeuwarden, en in Finland zijn doorzoekingen verricht. Bij de actie zijn circa 170 politiemensen en personeel van Defensie ingezet.

Politie en justitie in Noord-Nederland zijn bezig met een langlopend onderzoek naar internationale drugshandel, waarbij zicht is verkregen op drugslijnen tussen Friesland en Finland. Er worden meer arrestaties verwacht.

De motorclub Hells Angels werd in mei 2019 door de rechter verboden. De club heeft hoger beroep aangetekend. Politie en justitie zitten motorclubleden in de misdaad op de huid.