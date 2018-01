„Heli-ontsnapping was goed georganiseerd”

De geplande bevrijding van crimineel Benaouf A. was een „goed georganiseerd en gecoördineerd kapings- en ontsnappingsplan”, inclusief gehuurde helikopter, gestolen vluchtauto’s, vuurwapens en munitie. Dat betoogde de officier van justitie in de eerste inleidende zitting in deze zaak, waarvoor in totaal zeven verdachten zijn opgepakt.

Vijf van hen, in de leeftijd van negentien tot 27 jaar, moesten woensdag terechtstaan voor de Amsterdamse rechtbank. Slechts één verdachte was daadwerkelijk aanwezig.

De mislukte ontsnappingspoging vond plaats op 11 oktober. Verdachte Ismail el M., een bekende in de onderwereld, wilde kort daarvoor een helikopter huren, zogenaamd om zijn vriendin te verrassen met een rondvlucht. Het verhuurbedrijf vertrouwde het niet en seinde de politie in. Al snel bleek dat het eigenlijke doel inderdaad anders was, namelijk de gedetineerde crimineel Benaouf A. bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Die bleek de ontsnapping zelf telefonisch vanuit zijn cel te hebben geregeld. Zo had hij onder meer een foto van de gevangenisplattegrond gestuurd naar de verdachten.

De recherche tapte telefoons af en wist de kaping van de helikopter op vliegveld Kempen in het Brabantse Budel te voorkomen. Tijdens de achtervolging die volgde werd één verdachte, een dertigjarige Fransman, doodgeschoten.

De officier noemde het bevrijdingsplan schokkend: „Zulke jonge verdachten die kennelijk bereid zijn grof geweld te gebruiken.” Ze voelde dan ook niets voor het schorsen van hun voorlopige hechtenis, zoals hun advocaten bepleitten. De rechtbank was het daarmee eens. De rechter ziet vooral een gevaar van herhaling en denkt dat het maatschappelijk niet zou zijn uit te leggen als verdachten naar huis zouden morgen.

De volgende proformazitting is op 28 maart. Dan worden alle zeven verdachten verwacht, onder wie de Colombiaan die zou fungeren als piloot van de helikopter. Hij beweert dat er tijdens de actie nog een tweede gedetineerde zou worden bevrijd, maar onduidelijk is om wie het zou gaan.

De man om wie het helikopterplan draaide, Benaouf A., zit een celstraf uit voor een liquidatie in Antwerpen.