‘Helft provincies snijdt in stiltegebieden’

Door de aanleg van wegen, vliegverkeer en bedrijfsterreinen is de afgelopen jaren in zes provincies in Nederland minstens 15 duizend hectare stiltegebied in Nederland verdwenen.

Dat stelt de Volkskrant na een enquête onder de provincies over de stiltegebieden. De exacte datum dat een stiltegebied is verdwenen, valt door de provincies niet precies te achterhalen. Sinds 2010 hebben de provincies veelvuldig besloten tot vermindering van de gebieden.

De polder Uitgeestermeer en het Alkmaardermeer in Noord-Holland werden geschrapt als stiltegebied omdat de geluidsoverlast door Schiphol te groot was geworden. In Limburg verdwenen twee gebieden bij Venlo en Roermond vanwege de uitbreiding voor recreatieterreinen en landbouw. In Flevoland verdween in 2016 in één klap bijna 80 procent aan stiltegebied. Volgens de provincie omdat er overlap ontstond in de regelgeving van onder meer de Oostvaardersplassen.

Stiltegebieden zijn in 1988 ingevoerd om de natuur te beschermen tegen al het lawaai in de moderne maatschappij. Ze moeten vooral de rust voor dieren beschermen.