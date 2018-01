Helft negatief over Rutte in gaswinningdossier

Iets meer dan de helft (52 procent) van de Nederlanders is negatief over het optreden van premier Mark Rutte in het dossier over de gaswinning en aardbevingen in Groningen. Slechts 11 procent is positief, blijkt uit de wekelijkse politieke peiling van Maurice de Hond.

Ruttes partijgenoot Eric Wiebes, die als minister van Economische Zaken en Klimaat direct over deze Groningse problematiek gaat, staat er beter op. Van de Nederlanders is een kwart (26 procent) negatief en een vijfde (20 procent) positief over hem.

42 procent van de deelnemers aan de peiling vindt dat de gaswinning in Groningen op korte termijn moet worden gestopt. Bijna de helft daar weer van zou bereid zijn 150 euro per jaar extra aan belasting te betalen om daarmee het verlies voor de schatkist te compenseren.

De Hond onderzocht ook de reactie op het plan van de Amsterdamse J.P. Coenschool om binnenkort van naam te veranderen vanwege het harde koloniaal beleid van Coen. Twee derde (65 procent) vindt het geen goed idee, 23 procent wel.