Helft Nederlanders legt donorkeuze niet vast

Ruim de helft van de Nederlanders heeft niet laten vastleggen of hij of zij organen wil afstaan na het overlijden. Dat meldt het AD. Sinds het voorstel voor de donorwet in februari 2018 werd aangenomen, heeft een half miljoen mensen zijn of haar keuze alsnog laten registreren.

Vanaf 1 juli 2020 gaat de donorwet in. Volwassenen moeten dan expliciet hebben laten weten wat ze willen na hun dood. Anders wordt ervan uitgegaan dat de organen voor transplantatie mogen worden gebruikt.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg benadrukt in het AD het belang van registratie. "Er zijn nu dagelijks situaties waarbij nabestaanden bij het plotselinge overlijden van een naaste niet weten of diegene organen wilde afstaan. Of je wel of geen toestemming geeft, is een persoonlijke afweging. Maar het is wel belangrijk dat iedereen erover nadenkt en de keuze invult."