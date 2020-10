Helft Nederlanders kiest portemonnee boven duurzame vaste lasten

Bijna de helft (47 procent) van de Nederlanders is niet bereid te kiezen voor de duurzame optie voor hun vaste lasten als ze daarmee meer geld kwijt zijn dan de niet-duurzame optie. Een kwart is wel bereid iets meer neer te leggen voor bijvoorbeeld een duurzame verzekeraar, energiemaatschappij of provider. Dit zijn resultaten van de jaarlijkse Vaste Lasten Index van online consumentenadviseur Pricewise, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Ruim een kwart (28 procent) geeft aan bereid te zijn om maandelijks meer te betalen om hun vaste lasten te verduurzamen. Driekwart van deze groep is bereid maximaal 30 euro per maand extra neer te leggen. De jongere generatie geeft vaker aan extra te willen betalen dan de 30-plusser. Groene energie is tot nu toe de meest populaire verduurzaming.

De Vaste Lasten Index (mede gebaseerd op onderzoek onder 2000 mensen) laat de ontwikkelingen zien rond de vaste lasten van Nederlanders, toegespitst op demografische kenmerken, zoals inkomensgroep, leeftijd en of men werkt of niet.