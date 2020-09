Helft meer besmettingen met coronavirus geconstateerd

In de afgelopen week zijn 50 procent meer mensen positief getest op het coronavirus dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5427 meldingen gekregen over nieuwe besmettingen. In de vorige wekelijkse rapportage waren dat er 3597. De week daarvoor lag het aantal positieve tests slechts een fractie hoger: 3588.

Het RIVM kreeg afgelopen week 17 meldingen over sterfgevallen. Bij de vorige publicatie waren 24 mensen overleden. Op verpleegafdelingen van ziekenhuizen werden 89 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen, op de intensivecareafdelingen 19. Vorige week waren dit er respectievelijk 65 en 11, zo blijkt uit cijfers die het RIVM van Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) heeft doorgekregen.

Meldingen over sterfgevallen en ziekenhuisopnames komen vaak met enige vertraging binnen.

Het zogeheten reproductiegetal is toegenomen, van 1 naar 1,17. Dat wil zeggen dat honderd personen met het coronavirus 117 anderen aansteken.