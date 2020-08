Helft meer aanmeldingen bij studentenverenigingen

Studentenverenigingen hebben dit jaar de helft meer aanmeldingen ontvangen dan vorig jaar. Bij de verenigingen die zijn aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) hebben zich in totaal 15.244 studenten ingeschreven, bevestigt de Kamer na berichtgeving door de NOS. Vorig jaar eindigde de teller op 10.128.

Niet alle studenten die zich hebben aangemeld, kunnen daadwerkelijk lid worden. Diverse studentenverenigingen hadden al snel hun limiet bereikt en moesten aspirant-leden teleurstellen. Onder meer Vindicat in Groningen en LANX in Amsterdam wezen meer studenten af dan ze verwelkomden als nieuw lid.

Bij de LKvV zijn 48 verenigingen aangesloten, waarvan er twee nog geen cijfers hebben aangeleverd. Uit de voorlopige landelijke cijfers blijkt dat het toename van het aantal aanmeldingen relatief het grootst was in Eindhoven: drie studentenverenigingen in de Brabantse stad kregen opgeteld 590 aanmeldingen, 79 procent meer dan de 330 van vorig jaar. In Groningen en Utrecht kregen de bij de LKvV aangesloten verenigingen 66 procent meer aanmeldingen. Ook in studentensteden als Leiden, Delft, Maastricht en Tilburg steeg het aantal inschrijvingen fors. Een meevaller voor de verenigingen, die vanwege de coronarisico’s nauwelijks activiteiten konden organiseren.

„Nieuwe eerstejaars hebben na maanden sociale onthouding behoefte aan een sociaal en actief studentenleven”, verwoordde voorzitter Kayleigh Schmitz van Sint Olof in Tilburg eerder de grote animo. „Daarnaast leren de nieuwe eerstejaars bij een bijna volledige digitale introductieweek weinig studiegenoten kennen.”