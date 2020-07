‘Helft loopt weg uit azc voor overlastgevers’

De helft van de asielzoekers die in een speciaal centrum voor overlastgevers in Hoogeveen terechtkomen, loopt uit de opvang weg. Dat zegt locatieleider Klaas van der Veen tegen De Telegraaf.

Het is niet bekend waar de asielzoekers dan naartoe gaan. Bij reguliere asielzoekerscentra kunnen ze dan niet meer terecht. „Naar opvang in Nederland kunnen ze in ieder geval fluiten”, zegt Van der Veen.

Het centrum in het Drentse Hoogeveen heet officieel de Handhaving en Toezicht Locatie (HTL), waar duidelijke grenzen worden gesteld aan het gedrag van asielzoekers. De HTL is begin dit jaar in gebruik genomen ter vervanging van de minder strenge ’aso-azc’s’.

Sinds de opening in februari zijn er zo’n 110 asielzoekers in de HTL geplaatst. „De helft is vertrokken, vooral omdat ze bewegingsvrijheid missen”, aldus Van der Veen.