‘Helft leerkrachten krijgt te maken met ontevreden ouders’

Ouders leggen zich niet altijd neer bij het schooladvies van hun kind in groep 8 en halen alles uit de kast om dit omhoog te krijgen. Soms wordt zelfs een cadeautje voor een leraar ingezet in een poging om het advies te veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder vierhonderd leerkrachten van groep 8 en vierhonderd docenten in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.

Ruim de helft van de leerkrachten van groep 8 (56 procent) heeft volgens het onderzoek het afgelopen schooljaar (2018-2019) te maken gehad met één of meerdere ouders die niet tevreden waren met het schooladvies dat hun kind had gekregen. In totaal gaat het om ruim 10.000 ouders die niet tevreden waren.

In vier op de vijf situaties (79 procent) is het schooladvies niet aangepast. In één op de vijf situaties is het schooladvies wel aangepast naar een hoger schooladvies. Volgens leerkrachten zijn er vaak legitieme redenen zoals een betere toets, maar ook noemen leerkrachten met enige regelmaat redenen als ‘op aandringen van de schoolleiding’ en ‘onder druk gezet worden door ouders’.

Van de docenten op middelbare scholen geeft de helft (52 procent) aan dat het aantal leerlingen dat in hun brugklas zit met een te hoog schooladvies, de afgelopen twee jaren is toegenomen.