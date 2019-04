„Helft kinderporno gehost in Nederland”

Bijna de helft van de kinderpornografische beelden die vorig jaar zijn gemeld bij de Internet Watch Foundation werd gehost in Nederland. De Britse kinderrechtenwaakhond signaleerde vorig jaar meer dan 105.000 internetadressen waarop illegale beelden stonden, waarvan 47 procent via een netwerk in Nederland oproepbaar werd gemaakt.

Volgens de IWF, een onafhankelijke organisatie waar mensen kinderporno kunnen melden, wordt Nederland „een vrijplaats voor kindermisbruik”.

De IWF heeft sinds 1996 meer dan een miljoen keer kinderporno achterhaald en zorgt ervoor dat het materiaal van het internet verdwijnt. Susan Hargreaves van de organisatie zei tegen de BBC dat Nederland moet „opstaan en doen wat juist is”.